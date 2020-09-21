Ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen soru. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Bazı durumlarda erken emekli imkanı sunuluyor. En büyük hayallerden biri emeklilik maaşı olanlar için, geçen süre, prim ve yaş şartlarıyla 5 önemli fırsatı biraraya getirdik. Erken emekli olmak her çalışanın hayali. En çok merak edilen ne zaman emekli olurum için sizlere kesin 5 yolu açıklıyoruz. Başka emeklilik ve erken emeklilik yolu bulunmadığını sizlere söyleyelim. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilik için 5 fırsat!
Ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen soru. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Bazı durumlarda erken emekli imkanı sunuluyor. En büyük hayallerden biri emeklilik maaşı olanlar için, geçen süre, prim ve yaş şartlarıyla 5 önemli fırsatı biraraya getirdik.
Çocukların kazandırdığı bilinmiyor!
Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün tam olarak 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl emekli olabilir. Burada tek şart aranıyor borçlanacağı çocukların sigortalı bir işteyken dünyaya gelmesi.
Askerlik Geriye çekiyor!
Askerlik emekliliği geriye çekiyor. Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hemde prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kader geriye gidiyor. 1990 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1989 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. En az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.
10 Yıl Prim yetiyor!
Kısmi emeklilik yöntemiyle 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daa fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmı emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için halen geçerli bu yolla birlikte prim 4500 ve yıl şartı 25 olarak gözüküyor.
En önemlisi: Sağlık Mazereti
Sağlık durumu iyi olmayanlar için 2 türlü erken emeklilik imkanı var. Malulen emeklilikle sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar geçerli sayılıyor. Eğer çalışırken iş yapabilme gücünüzü kaybettiyseniz sağlık raporu larak bu imkandan yararlanıp emekli olabilirsiniz. En az 10 yıl sigortalı olup, toplam olarak 1800 gün beya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece malul olan sigortalılar için, sigortalılık süresi aranmaksızın, 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı veriliyor. Engelli çalışanlar için en az yüzde 40, engellilik ile ilgili vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kaar süreyle emekli olabiliyor.
Bu mesleklerde çalışanlar dikkat!
FHZS, Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerini belli oranda gün ekleyerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yeni bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi 3 ay geri çekilir. Bu formülle de normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkıyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
Ne Zaman Emekli Olurum?
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ İşe giriş 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 gün primim var. A.Ş.
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.
■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ş. KARA
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 55 yaşınız 2028'de dolacağından, emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Prim gün sayınızı tamamlayarak doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028'de emekli olabilirsiniz. Askerliği borçlanmazsanız 2029'da emekli olursunuz.
■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? K.Y.
1987'de işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine aylık bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekir. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
■ Doğum tarihim 10 Şubat 1972, işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994. 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999'da başladım. Askerliği 1992'de yaptım. 6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Telat A.
Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız.
Bu girişe göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 01.12.1979 doğumluyum, Bağ-Kur başlangıcım 01.05.2003 ve aralıksız yatırıyorum. Daha ne kadar yatırmam gerek? Ç. KOÇ
İşe girişinize göre Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaş ile tam, 5400 prim gün ve 62 yaş ile de kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Son 3.5 yıl SSK'lı çalışmak kaydı ile SSK'dan, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim gün ile kısmi, 60 yaş ve 7000 gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz.