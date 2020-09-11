



Aylık 846 lira ödeme



Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek emeklilik hakkı da kazanıyorlar.



Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2020 yılı için ödenecek prim tutarı ise aylık 846 lira. Normalde prim 941 lira. 105 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

Kaynak: Posta