2000 yılından sonra emekli olan SGK ve Bağkur'luya intibak zammı...

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarının bağlanma oranlarına dair farklı sistemler uygulanmakta. Burada 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

NE ZAMAN TBMM'YE GELECEK?

Yaklaşık 5 milyon emekli vatandaşı ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl içerisinde sonlandırılması hedefleniyor. İntibak düzenlemesi olarak da değerlendirilebilecek bu düzenlemnin 2020 yılı içerisinde Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.