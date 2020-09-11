Emekli maaşları için yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Eğer bu düzenleme önerisi kabul edilirse emekli maaşları asgari ücret tutarına göre ayarlanacak. Halen en düşük 1500 TL maaş alan emekli vatandaşlar için talep edilen bu düzenlemenin kabul görmesi durumunda 824 TL zam gelecek.
EMEKLİYE 824 TL ZAM VAR MI?
Emekli vatandaşların maaşlarına yapılması olan düzenlemeye ilişkin talep Türkiye Emekliler Derneğinden geldi. TÜED tarafından yapılan ve kamuoyunda çıkan yapılan basın açıklamasında, emeklilerin maaşlarına yapılan son düzenleme hatırlatıldı. En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunun ifade edildiği basın açıklamasında emekli maaşlarında yeni bir düzenleme olması istendi. TÜED bu düzenleme ile emeklilere yapılan en düşük maaş ödemesinin 2 bin 324 TL'ye yükselmesi gerektiğini bildirdi. Eğer TÜED tarafından yapılan basın açıklamasında belirtilen oran kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olacak.
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EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KRİTİK 2 DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Emekli vatandaşların maaşların son dönemlerde iki kritik düzenleme birden yapıldı. Birkaç sene önce yapılan düzenlemede en düşük emekli maaşının 1000 TL olması sağlandı. Pandemi sürecinde yapılan maaş düzenlemesinde ise emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeler ile şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak ödeniyor.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.