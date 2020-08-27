O yaşta emeklilik hayal değil! 72 doğumluya 49 yaş 2021'den emeklilik...

3600 günle 49 yaşında emekli olmak mümkün. Çalışanlar için en önemli hayal erken emekli olmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi hayalini kurduğu emeklilik için gün saymaktadır. Emekli olabilmek için gerekli sigortalı olma süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin araştırmalarını yapmaktadır.
49 YAŞINI DOLDURANA MÜJDE!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.
2000 yılından önce, 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir.
49 YAŞIN DOLMASINI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 28 Haziran 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ağustos 1985. Toplam 8650 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? ? Mehmet YEŞİL
Cevap: Sigorta girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 49 yaşı dolduracağınız 28 Haziran 2021'de emekli olabilirsiniz.
BABANIZ 390 GÜN BAĞKUR'A 229 GÜN DE SSK'YA PRİM ÖDEYECEK
SORU: 18 Ağustos 1964 doğumlu babamın, SSK'lı ilk işe giriş tarihi 18 Ekim 1984. Toplam 2141 gün primi var. 2 yıl 4 ay da Bağkur'a prim ödemiş. Ne zaman emekli olur? ? Salim TOPRAK
Cevap: Babanız SSK'dan yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabi. Sorunuzdan Bağkur priminin SSK'dan sonra olduğu anlaşılıyor.
13 ay (390 gün) daha Bağkur'a prim ödedikten sonra Bağkur'dan çıkıp sigortalı bir işte çalışıp, SSK'ya 229 gün daha prim ödeyip primini 3600 güne tamamlaması şartıyla 60 yaşını dolduracağı 18 Ağustos 2028 tarihinde emekli olabilir.