Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Her yıl artış oluyor! Bunu yapanın maaşı yükseliyor! İşte püf noktası...
Milyonlarca çalışan en çok ne vakit emekli olacağını ve emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu bağlamda birincisi sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise tespit etmek sizin elinizde. Doğum yapan kadın, askerlik yapan erkek ve yurtdışında bulunanlar amacıyla borçlanma hakkı var. Borçlanma yapar iken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir vakitı borçlanma imkanınız varsa kesinlikle bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor. Yeni SSK, emeklilikte fazlası vakit daha avantajlı. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları.
Milyonlarca çalışan en çok ne vakit emekli olacağını ve emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu bağlamda birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise tespit etmek sizin elinizde. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları. Doğum yapan kadın, askerlik yapan erkek ve yurtdışında bulunanlar amacıyla borçlanma hakkı var. Borçlanma yapar iken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir vakitı borçlanma imkanınız varsa kesinlikle bunu değerlendirin.
Yaş kriterlerine dikkat!
Aylık hesaplanırken evvelce 2000 evveli çalışmalara bakılıyor. Bu devreye ait çalışmalar değerlendirilirken yalnızca prim ve kazanç değil, yaş da aylığı tesirliyor. Kadınlar amacıyla 50, erkekler amacıyla 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir sene', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar.
Hizmet belirleme davası hakkı
Çalıştığınız işyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa ya da kazancınız gerçek üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet belirleme davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.
Ek işini dahil et
Ek işte çalışan çok ve bunların nerdeyse tamamında ikinci iş amacıyla sigortası bulunmuyor. İkinci sigortanın faydasız bulunduğu düşünülür. Ama oluşturulan ek iş amacıyla sigorta primi ödendiğinde, SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.