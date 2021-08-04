Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Her yıl artış oluyor! Bunu yapanın maaşı yükseliyor! İşte püf noktası...

Milyonlarca çalışan en çok ne vakit emekli olacağını ve emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu bağlamda birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise tespit etmek sizin elinizde. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları. Doğum yapan kadın, askerlik yapan erkek ve yurtdışında bulunanlar amacıyla borçlanma hakkı var. Borçlanma yapar iken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir vakitı borçlanma imkanınız varsa kesinlikle bunu değerlendirin.