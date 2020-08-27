Basında yer alan ve sıkça dile getirilen intibak zammı iddialarında ise TÜED tarafından dile getirilen intibak düzenlemesi talebi yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir düzenleme olmasını talep etmiş ve bu konuda çalışma yapılmasını talep etmişti. Ancak bu dönemde ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki dönemler için bilinen bir çalışması bulunmuyor.

TALEPLER NE GETİRECEK?

✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.

Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.