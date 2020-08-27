12.05.1964 doğumluyum, 07.05.1997 sigorta girişim ve 766 iş günüm var. Bu şartlarda nasıl emekli olabilirim? Dışardan sigortamı ödeyebilir miyim? Konu hakkında bilgi edinmek istiyorum, şimdiden teşekkürler.

CEVAP: Merhaba, normal şartlarda sigortalılık başlangıcınıza göre 53 yaş 5900 prim günü şartlarına tabisiniz. Emeklilik yaşınızı geçmiş olduğunuzdan ve prim gününüzün az olmasından dolayı yaşlılık aylığı düşünebilirsiniz. 3600 Prim gününü tamamlarsanız yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz. Sigortalılık başlangıcınızdan sonra varsa doğum borçlanması ya da yurtdışı süreleriniz mevcutsa borçlanma yapabilirsiniz. Sigorta primlerinizi isteğe bağlı şekilde her ay düzenli bir şekilde de ödeyebilirsiniz. Ancak bu durumda Bağkur sigortalısı olursunuz. Bağkur kapsamına geçtiğiniz taktirde ise 3600 yerine 5400 prim günü şartı aranır.

Merhaba Almanya'da 900 Euro malullükten yaşlılık aylığı bağlatan kadın Türkiye'de 2013 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından yetim aylığını nasıl bağlatıyor, kanunda bu yasak değil mi?

CEVAP: Merhaba, yabancı ülkelerden gelir ya da aylık almakta olan kişilere Türkiye'de dul ve yetim aylığı bağlanmaz. Tespit edilmesi halinde bağlanan aylık kesilir, ödenen ücretler yasal faizi ile birlikte geri istenir. İlgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 34. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. ''Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan''