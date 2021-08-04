O yaşta emeklilik hayal olmaktan çıktı! 72 doğumluya 49 yaş 2021'den emeklilik... SGK 3600 gün prim ile erken emeklilik şartları!
3600 günle 49 yaşında emekli olmak mümkün. Çalışanlar amacıyla en mühim hayal erken emekli olmaktır. Sosyal Emniyet Kurumu içeriğinde rastgele bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca şahıs hayalini kurduğu emeklilik amacıyla gün saymaktadır. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu sigortalı olma zamanı, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapmaktadır. Erken emeklilik amacıyla 08.09.1999 tarihinden evvelce sigortalı olup, 15 senelik sigorta zamanı ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Peki, 3600 günden nasıl emekli olunur?
Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her vakit hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her vakit mühim konular arasında yer almıştır. Türkiye'de milyonlarca sigortalı çalışan emekli olacağı günün hayallerini kurmaya devam ediyor. Çalışanlar iş yaşamına başladıkları andan itibaren "Ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilen ve çalışma hayatına sigorta kollarından birine bağlı olarak devam eden vatandaşlar emeklilik vakti hesaplaması ve sorgulaması yapıyor. Erken emeklilik şartları da en çok araştırılan konular arasında kendisine yer buluyor. Çünkü sigorta başlangıcı 1999 senesi ve evvel olanlar amacıyla erken emeklilik hayal değil!
49 YAŞINI DOLDURANA MÜJDE!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi amacıyla 25 sene sigortalılık vakitı ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş koşulına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş koşulunu bitirmesi durumunda istediği vakit emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır.
Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma yaşamı vakitınce prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün adedi iler belirlenmektedir.
2000 senesindan evvelce, 1 Ocak Ayı Ayı 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıkler bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dehemmiyetde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı bütün bu bilgilere göre farklılık gösterebilmektedir.
49 YAŞIN DOLMASINI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 28 Haziran 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ağustos 1985. Toplam 8650 gün primim var. Ne vakit emekli olurum? ? Mehmet YEŞİL
Cevap: Sigorta girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak amacıyla 25 sene sigortalılık vakitı, 5300 gün prim ve 49 yaş koşullarına tabisiniz. Priminiz yeterli olmasından bundan sonra prim ödemeseniz de 49 yaşı dolduracağınız 28 Haziran 2021'de emekli olabilirsiniz.
BABANIZ 390 GÜN BAĞKUR'A 229 GÜN DE SSK'YA PRİM ÖDEYECEK
SORU: 18 Ağustos 1964 doğumlu babamın, SSK'lı ilk işe giriş tarihi 18 Ekim 1984. Toplam 2141 gün primi var. 2 sene 4 ay da Bağkur'a prim ödemiş. Ne vakit emekli olur? ? Salim TOPRAK
Cevap: Babanız SSK'dan yaş haddinden emekli olmak amacıyla 15 sene sigorta vakitı, 3600 gün prim ve 60 yaş koşullarına tabi. Sorunuzdan Bağkur priminin SSK'dan sonra bulunduğu anlaşılıyor.
13 ay (390 gün) daha Bağkur'a prim ödedikten sonra Bağkur'dan çıkıp sigortalı bir işte çalışıp, SSK'ya 229 gün daha prim ödeyip primini 3600 güne bitirmesi koşulıyla 60 yaşını dolduracağı 18 Ağustos 2028 tarihinde emekli olabilir.