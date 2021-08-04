O yaşta emeklilik hayal olmaktan çıktı! 72 doğumluya 49 yaş 2021’den emeklilik... SGK 3600 gün prim ile erken emeklilik şartları!

Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her vakit hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her vakit mühim konular arasında yer almıştır. Türkiye'de milyonlarca sigortalı çalışan emekli olacağı günün hayallerini kurmaya devam ediyor. Çalışanlar iş yaşamına başladıkları andan itibaren "Ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilen ve çalışma hayatına sigorta kollarından birine bağlı olarak devam eden vatandaşlar emeklilik vakti hesaplaması ve sorgulaması yapıyor. Erken emeklilik şartları da en çok araştırılan konular arasında kendisine yer buluyor. Çünkü sigorta başlangıcı 1999 senesi ve evvel olanlar amacıyla erken emeklilik hayal değil!