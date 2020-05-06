Prim günü yeterli olmadığı için emeklilik hakkını kaybeden vatandaşlar dikkat!

SÜT PARASI NEDİR? NASIL ALINIR?

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara verilmektedir. Kadınların sigortalı olarak çalışmaması durumunda ise; sigortalı olmayan annelerin eşlerine ödeme yapılmaktadır. Emzirme ödeneği başvurusunu 4A ve 4B kollarına bağlı sigortalılar ilgili kuruma iletebilirler. 4C sigortalılık statüsünde hizmet veren kamu görevlilerine ise kendi kurumlarınca ödeme yapılır.

4A ve 4B sigortalılık statüsünde sigortalı olarak çalışan kişilerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna kişilerin adına düzenli olarak prim ödenmesi ve herhangi bir borcun bulunmaması gerekir.

Doğum canlı olarak gerçekleşmesi gerekir.