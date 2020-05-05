Ek ödeme yüzde 10 olacak mı? Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? Milyonlar merak ediyor!

Yaklaşık 13 milyon emekliye ek ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay yılın ilk emekli ikramiyesini alan yaklaşık 13 milyon emekli 17-26 Nisan tarihleri arasında emekli maaşlarını aldı. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündeme geldi. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Peki, ek ödeme hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz'da tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi yapılacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.