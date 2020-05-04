Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde işvereni tarafından sigortalandırılan işçilere erken emeklilik kanalı açıldı. Bu kapsamda 3600 prim gününü dolduran sigortalı çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanıyor. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 3600 günden ne zaman, kaç yaşında emekli olunabilir?
3600 Günden Emekli Olmak İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?
3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir. Sigorta başlangıç tarihinde staj tarihi başlangıç olarak kabul edilmez. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin 5400 prim günü ödemesi yapması gerekir.
Aynı zamanda erken emeklilik için 3600 gün prim günün ödenmesi ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin tamamlanmasıyla birlikte kişinin yaşına bakılarak emeklilik maaşı bağlanır.
Kadınların 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartı tamamlayan kadın işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkeklerin 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve (takvim.com.tr) 3600 prim günü şartı tamamlayan erkek işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Ne Zaman Emekli Olunabilir?
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamadıkları tarih erken emeklilik için önemlidir.
31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran kadınlar 54 yaşında; erkekler ise 55 yaşında erken emekliliğe hak kazanırlar. 1999 ve önceki dönemde sigorta başlangıcı yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduramayan kadınlar 58 yaşında; erkekler ise 59 yaşında erken emeklilik maaşını elde ederler.
3600 Günden Emekli Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?
3600 günden emeklilik elde eden kişilerin maaş ücretleri, 2000 yılında emekli olanların maaşı baz alınarak hesaplanır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emekli maaşı, 2000 yılında sigortalı olanların maaşından daha yüksektir. 3600 günden emeklileri olanların alacağı maaşlar 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günün tamamlanma tarihine göre belirlenir:
31.12.199 tarihinden önce emekliliğe hak kazananların 1600 TL,
01.01.2000 tarihinden sonra emekliliğe hak kazananların 1400 TL,
2008 yılı ve sonrasında emekli olmaya hak kazanların 1200 TL,
Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşenlerin 1000 TL alması muhtemeldir.