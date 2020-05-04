Emekli maaşı kaç para olacak? Yüzde 4'ten 10'a çıkarılması...

Emekliler, Temmuz'da zam ve bayram ikramiyesi almaya hazırlanırken, ek ödeme tutarının da artırılmasını istiyor. Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini talep ediyor.

ÇALIŞANLAR GİBİ

2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor.

Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.