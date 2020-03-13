Yaklaşık 13 milyon SGK, SSK ve Bağkur'lu ek ödeme nedir ve ek ödeme nasıl hesaplanır? Sorusunu internette araştırıyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Ayrıca çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emekli olduğunda alacakları emekli maaşı. İster SSK, ister Bağ-Kur'dan Emekli olacak çalışanların alacakları emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığıdır.

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