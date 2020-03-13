Bugünkü
Takvim

Kimler ek ödeme alır? , ve Bağkur'lu , nasıl hesaplanır?

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, yerine 5454 sayılı Kanunla birlikte ek ödeme dönemi başlatılmıştır. Peki emekli ek ödemesi nedir? Emekli ek ödeme nasıl hesaplanır? İşte merak edilenlerle ilgili haberimiz... 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Emeklilik için başvuruda bulunan 'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor.

  • SGK
  • 15.03.2020 11:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 15.03.2020 11:02
ABONE OL
SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli ek ödeme nedir, nasıl hesaplanır?

Yaklaşık 13 milyon SGK, SSK ve Bağkur'lu ek ödeme nedir ve ek ödeme nasıl hesaplanır? Sorusunu internette araştırıyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Ayrıca çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emekli olduğunda alacakları emekli maaşı. İster SSK, ister Bağ-Kur'dan Emekli olacak çalışanların alacakları emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Kimler ek ödeme alır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli ek ödeme nedir, nasıl hesaplanır?
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri