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1999 öncesi girişi olanlar dikkat! SSK, SGK ve Bağkur'lunun şansı var!

1999 ve bu tarihinden önce girişi bulunan vatandaşlara müjdesi verildi. Sigorta başlangıcı 1999 ve öncesine ait sigorta başlangıcı bulunanların belirlenen şartlara uygun olması halinde erken emeklilik için önlerindeki engeller kaldırıldı. Erken emeklilik için belirlenen şartlara uygun olanlar, emeklilikte aranılan yaş kriterinden ayrı tutulurlar. 3600 prim günün tamamlandığı tarih kişilerin emekli olma zamanını belirler. Halk arasında kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 1999 yılı ve önce sigorta girişi olanların erken emekliliği için 3600 prim günün tamamlandığı tarih ve kişinin yaşı önemlidir

  • SGK
  • 13.03.2020 09:54
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 09:54
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1999 öncesi sigorta girişi olanlar dikkat! Erken emeklilik şansınız var

Emeklilik, yaşlı vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı en önemli gelir kapısıdır. Bu nedenle emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Yasa ile güvence altına alınan emeklilik şartlarından sigorta olunan tarih 1999 ve öncesine ait ise, erken emekli olunabiliyor. Peki, sigorta başlangıç tarihinin yanı sıra aranılan şartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? İşte, 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların erken emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar…

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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