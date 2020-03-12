Emeklilik, yaşlı vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı en önemli gelir kapısıdır. Bu nedenle emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Yasa ile güvence altına alınan emeklilik şartlarından sigorta olunan tarih 1999 ve öncesine ait ise, erken emekli olunabiliyor. Peki, sigorta başlangıç tarihinin yanı sıra aranılan şartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? İşte, 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların erken emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar…

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ!