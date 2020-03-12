TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yeni torba yasa teklifini onayladı. İçerisinde Gaziler için de planlanan uygulamalar yer alan düzenlemenin kabul edilmesiyle tek maaşlarıyla ailelerin, geçindirmeye çalışan gazilerin yüzleri de gülecek. Bu anlamda ekonomi ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak gibi yeni düzenlemeler var.

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