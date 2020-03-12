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Peki ya erkekler? SGK, SSK ve Bağkur'lu kadınlar 3600 gün prim sayesinde erken emekli olabiliyor!

Milyonlarca vatandaş bir an önce emekli olabilmek için gün sayıyor. Emeklilik, sigortalı olarak çalışan kişilerin yaşlılık dönemlerinde hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan maaşın verildiği sosyal bir haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde işvereni tarafından sigortalandırılan işçilere kanalı açıldı. Bu kapsamda 3600 prim gününü dolduran sigortalı çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanıyor. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 3600 günden ne zaman, kaç yaşında emekli olunabilir? İşte, 3600 prim günü ile erken emeklilik yasasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

  • SGK
  • 13.03.2020 09:54
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 09:54
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3600 gün prim sayesinde kadınlar erken emekli olabiliyor! Peki ya erkekler?

3600 günden emekli olmak halk arasından yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılıyor. Vatandaşların 3600 günden erken emekli olması için SSK (4A), Emekli Sandığı (4C) ve BAĞ-KUR (4B) kapsamında sigortalı olarak çalışması gerekir. Erken emeklilik için önemli olan diğer şartlar ise; sigortalı olma süresi, kişinin yaşı ve prim günün miktarıdır. Aynı zamanda ilk sigortalı olunan tarihte erken emekliliği etkiler. 3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir.

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