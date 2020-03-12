Peki ya erkekler? SGK, SSK ve Bağkur'lu kadınlar 3600 gün prim sayesinde erken emekli olabiliyor!

3600 günden emekli olmak halk arasından yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılıyor. Vatandaşların 3600 günden erken emekli olması için SSK (4A), Emekli Sandığı (4C) ve BAĞ-KUR (4B) kapsamında sigortalı olarak çalışması gerekir. Erken emeklilik için önemli olan diğer şartlar ise; sigortalı olma süresi, kişinin yaşı ve prim günün miktarıdır. Aynı zamanda ilk sigortalı olunan tarihte erken emekliliği etkiler. 3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir.

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