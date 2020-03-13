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(SSK) bu koşulları istiyor! Kadınlar için müjdesi verildi

Kurumu () bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara müjdesi geldi. Kadınların hem anne olup hem de çalışma hayatına katılması adına doğum borçlanması hakkı tanınmıştır. Doğum borçlanması ile temelde kadınların gebelik ve sonrasındaki dönemde çalışma hayatından uzak kalmasının mağduriyeti yaşanması önlenmeye çalışılıyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalanan kadınlar kendilerine tanınan doğum borçlanması hakkı ile SGK’ya borçlanabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor? Doğum borçlanması prim ödemeleri ne kadardır? Belirlenen şartlar nelerdir? İşte, doğum borçlanması hakkına dair merak edilen bütün ayrıntılar…

  • SGK
  • 13.03.2020 12:35
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 12:38
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SGK bu koşulları istiyor! Kadınlar için erken emeklilik müjdesi verildi

Doğum borçlanması, çalışan annelerin SGK sisteminden uzak kaldıkları dönemlere dair geriye dönük prim ödemesi yapmasına imkan tanır. Sigortalılık türüne bakılmaksızın tüm annelere doğum borçlanması hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak için kadınların belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Doğum borçlanması ile kadınlar, her doğum yaptıkları çocuk için prim ödemesi yapabilirler. Sigortalı olarak çalışan kadınların; doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoklu doğum halinde on haftalık süreleri ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışanlarda ise doğumdan sonrasına ait dinlenme süresine eklenen zaman dahil toplam iki yıllık süre borçlanmasına olanak verilir.

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