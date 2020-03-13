Doğum borçlanması, çalışan annelerin SGK sisteminden uzak kaldıkları dönemlere dair geriye dönük prim ödemesi yapmasına imkan tanır. Sigortalılık türüne bakılmaksızın tüm annelere doğum borçlanması hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak için kadınların belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Doğum borçlanması ile kadınlar, her doğum yaptıkları çocuk için prim ödemesi yapabilirler. Sigortalı olarak çalışan kadınların; doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoklu doğum halinde on haftalık süreleri ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışanlarda ise doğumdan sonrasına ait dinlenme süresine eklenen zaman dahil toplam iki yıllık süre borçlanmasına olanak verilir.

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