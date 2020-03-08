Milyonlarca ev hanımı için güzel haber geldi. Bu bağlamda TBMM'ye teklif sunuldu. Ev hanımları emekli olması daha önce de gündeme gelmiş fakat herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Son olarak ev hanımları emekli haklarına kavuşabilmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile kanun teklifi verildi. Sunulan kanun teklifi ile, ev kadınlarının sağlık sigortası ve emeklilik haklarından yararlandırılması amaçlandığı belirtildi. Ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık primleri belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32'si oranında prim ödenecek

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