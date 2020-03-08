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Emekli olma zamanı! Ev (hanımları) kadınları emekli olması için şartlar nedir? 'ye kanun teklifi sunuldu!

'de ev hanımlarının da emekli olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne () sunulan kanun teklifinde detaylar açıklandı. TBMM Plan ve 'na sunulan ev kadınları emeklilik teklifinde kadınların ev içerisinde emeklerinin sosyal devlet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi. Ev hanımları emekli olacak mı? Ev kadınları emeklilik şartları neler? Ev hanımları emekli maaşı alacak mı? soruların cevapları ve diğer tüm detaylar haberimizde... Emeklilik için kadın lılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor.

  • SGK
  • 09.03.2020 09:03
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:03
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Ev kadınlarının emekli olması için şartlar detaylar açıklandı

Milyonlarca ev hanımı için güzel haber geldi. Bu bağlamda TBMM'ye teklif sunuldu. Ev hanımları emekli olması daha önce de gündeme gelmiş fakat herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Son olarak ev hanımları emekli haklarına kavuşabilmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile kanun teklifi verildi. Sunulan kanun teklifi ile, ev kadınlarının sağlık sigortası ve emeklilik haklarından yararlandırılması amaçlandığı belirtildi. Ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık primleri belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32'si oranında prim ödenecek

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