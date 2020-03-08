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3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir mi?

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. 'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir?

  • SGK
  • 09.03.2020 09:30
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
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3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir müjdesi!

Milyonlarca çalışanın arzusu bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda en fazla araştırılan ise 3600 günden emekli olma şartlarıdır.
SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

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