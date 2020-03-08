3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir mi?

Milyonlarca çalışanın arzusu bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda en fazla araştırılan ise 3600 günden emekli olma şartlarıdır.

SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

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