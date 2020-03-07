Asgari ücret net brüt ne kadar? 2020 evli çocuklu bekar AGİ tablosu, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşçilerin gereksinimlerini asgari olarak karşılamaya yeten bir ücret olan asgari ücret bu yılın ilk günlerinde zamlanmıştı. Asgari ücret üzerinden birçok vergi kesintisi yapılmaktadır. %14'lük SGK primi kesintisi olan 412,02 TL, %1 İşsizlik sigorta primi olan 29,43 TL, 154,50 TL olan gelir vergisi, 22,34 TL olan damga vergisi kapsamında 618,29 TL vergi alınıyor. Peki, asgari ücret ne kadar? İşte, 2020 evli çocuklu bekar AGİ tablosu ve asgari ücret net brüt tutarları…