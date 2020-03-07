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2020 evli çocuklu bekar ! ne kadar?

İş hayatında milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Her yıl hükümet ve sendikalar arasındaki görüşmeler sonrasında asgari ücrete zam yapılıyor. ne kadar sorusuna asgari ücretli çalışanlar yanıt arıyor. Asgari ücretliler maaşlarının yanı sıra Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. , evli ve bekar çalışanlar için değişiklik gösteriyor. Asgari ücretli çalışanlardan SGK, işsizlik sigorta primi, gelir vergisi gibi birçok kalemden vergi kesintisi yapılıyor. İşte, 2020 evli çocuklu bekar ve asgari ücret ne kadar sorusunun yanıtı!

  • SGK
  • 07.03.2020 15:46
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 18:39
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2020 evli çocuklu bekar AGİ tablosu! Asgari ücret net brüt...

Asgari ücret net brüt ne kadar? 2020 evli çocuklu bekar AGİ tablosu, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşçilerin gereksinimlerini asgari olarak karşılamaya yeten bir ücret olan asgari ücret bu yılın ilk günlerinde zamlanmıştı. Asgari ücret üzerinden birçok vergi kesintisi yapılmaktadır. %14'lük SGK primi kesintisi olan 412,02 TL, %1 İşsizlik sigorta primi olan 29,43 TL, 154,50 TL olan gelir vergisi, 22,34 TL olan damga vergisi kapsamında 618,29 TL vergi alınıyor. Peki, asgari ücret ne kadar? İşte, 2020 evli çocuklu bekar AGİ tablosu ve asgari ücret net brüt tutarları…

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