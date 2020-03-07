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Milyonlarca kişiye olanağı! Yeni yılda ?

Türkiye'de günümüzde lar konusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destekler sunuluyor. Türkiye sosyal yardım programlarını çeşitlendirerek erişilen hane sayısını 3,4 milyona ulaştırdı. 2002 yılında sadece 4 olan sosyal yardım programları 2019 yılında 43'e çıkarken bunun yüzde 86'sı hak temelli düzenli ve nakdi yardımlardan oluştu. Peki, 2020 yılında ? İşte detaylar

  • SGK
  • 07.03.2020 17:15
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 17:16
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Milyonlarca kişiye sosyal yardım olanağı!

Sosyal yardım hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. ükümet 2000 yılında 4 olan sosyal yardım sayısını 43'e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci zam geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilenleri vatandaşlar için cevapladı. Peki, hangi vatandaşa ne kadar sosyal yardım yapılıyor? İşte 2020 yılı sosyal yardım tutarları...

HANGİ VATANDAŞA NE KADAR SOSYAL YARDIM YAPILIYOR?

Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor. İşte bu desteklerden bazıları şöyle:

YAŞLIYA 672 TL

Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet 672,81 lira maaş bağlıyor. Bu tutar, yüzde 4'lük memur zammıyla Temmuz'da 699,72 liraya çıkacak.

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