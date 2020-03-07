Sosyal yardım hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. ükümet 2000 yılında 4 olan sosyal yardım sayısını 43'e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci zam geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilenleri vatandaşlar için cevapladı. Peki, hangi vatandaşa ne kadar sosyal yardım yapılıyor? İşte 2020 yılı sosyal yardım tutarları...

HANGİ VATANDAŞA NE KADAR SOSYAL YARDIM YAPILIYOR?

Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor. İşte bu desteklerden bazıları şöyle:

YAŞLIYA 672 TL

Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet 672,81 lira maaş bağlıyor. Bu tutar, yüzde 4'lük memur zammıyla Temmuz'da 699,72 liraya çıkacak.