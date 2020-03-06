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2020 tablosuna göre hangi çalışana kaç TL ödeniyor? Evli, bekar ve çocuklu nasıl yapılır?

2020 tablosuna göre kaç TL ödeniyor? Mart ayının gelmesiyle birlikte AGİ tablosunda yer alan bilgiler araştırılmaya başlandı. 2019 yılının son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. işlemi hakkında bilgi edinmek isteyen milyonlarca çalışan konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi bilgileri

  • SGK
  • 06.03.2020 18:19
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 18:19
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2020 AGİ tablosuna göre kaç TL ödeniyor?

Bu ay içerisinde maaş alacak milyonlarca çalışan AGİ tutarları tablosu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 AGİ tablosuna göre kaç TL ödeniyor? Evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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