Bu ay içerisinde maaş alacak milyonlarca çalışan AGİ tutarları tablosu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 AGİ tablosuna göre kaç TL ödeniyor? Evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.