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İki yerden ödenen maaşı ne kadar etkiler?

İki yerden ödenen maaşı kaç para artırır? ? Sorularının yanıtları takvim.com.tr'de. ten sigortam yatıyor. Bir taraftan da hafta sonu part-time çalışıyorum. 30 gün normal, 10 gün de part-time prim günü ekleniyor.

  • SGK
  • 07.03.2020 09:20
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 11:08
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İki yerden ödenen sigorta maaşı ne kadar etkiler?

Son yıllarda emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıyı veriyoruz. Ayrıca okuyuculardan gelen sorulara cevaplar var. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü.

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