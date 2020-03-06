Son yıllarda emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıyı veriyoruz. Ayrıca okuyuculardan gelen sorulara cevaplar var. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü.

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