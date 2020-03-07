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her ay mı yapılacak? Kaç yılda bir alınır? Bu soru milyonların aklında geldi

Milyonlarca emekli ikinci promosyon ödemelerini beklemeye başladı. Bu hafta içerisinde bankaların promosyon teklifleri, hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceği, tavan ve taban ücretleri netlik kazandı. İlk kez promosyon alacak olan milyonlarca emekli ise "Promosyon ödemesi her ay mı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kaç yılda bir alınır? İşte ödemeler hakkında detaylar

  • SGK
  • 07.03.2020 19:17
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 19:17
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Emekli promosyon ödemesi kaç yılda bir alınır?

Emekli promosyon ödemesi kaç yılda bir alınır sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonun ne zaman ödeneceğini merak eden emekliler aynı zamanda "Emekli promosyon ödemesi her ay mı yapılacak?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ HER AY MI YAPILACAK?

Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Promosyon ödemeleri için maaşınızı 3 yıl o bankadan alacağınızı taahüt etmeniz gerekiyor. Böylece sizlere bir kez promosyon ödemesi yapılıyor ve banka tarafından çeşitli avantajlar sunuluyor.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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