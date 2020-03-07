Emekli promosyon ödemesi kaç yılda bir alınır sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonun ne zaman ödeneceğini merak eden emekliler aynı zamanda "Emekli promosyon ödemesi her ay mı yapılacak?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ HER AY MI YAPILACAK?

Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Promosyon ödemeleri için maaşınızı 3 yıl o bankadan alacağınızı taahüt etmeniz gerekiyor. Böylece sizlere bir kez promosyon ödemesi yapılıyor ve banka tarafından çeşitli avantajlar sunuluyor.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...