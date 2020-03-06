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1999 yılı öncesi sigortası başlayanların emekliliği, erken emeklilik koşulları ile sağlanır

Erken emekli olma şartları, emekli olmak için yollar arayan kişiler tarafından sorgulanıyor. Erken emeklilik için yeni bir formül bulunuyor. 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların emekliliği, erken emeklilik koşulları ile sağlanır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar, 3600 günlük prim sayısının tamamlanması ile emekli olurlar.

  • SGK
  • 07.03.2020 09:31
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 10:51
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1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat! Erken emeklilik şansınız var

Sigorta başlangıcı 1999 senesinden önce olanların emeklilik şartları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları yüksek mi oluyor? 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik konusunda merak ettiği başlıkları sizler için derledik.

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