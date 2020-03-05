Bugünkü
Takvim

Yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne an emekli olacaklar?

Milyonlarca emekli, emeklilik yaşları ile ilgili yeni yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne an emekli olabileceklerini sorguluyor. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar emekli oluyor belli oldu.

  • SGK
  • 06.03.2020 09:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:43
ABONE OL
Milyonlar dikkat! Emeklilik yaşı tamamen mi değişti?

Kamu görevine girenler için emekli aylığı almak için hizmet süresini tamamlayanlar için 2020 yılı şartları tamamen mi değişti. Emekli nasıl olunur, kaç yaşında emekli olurum hesaplama sizler için araştırdık. 20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne zaman emekli olacaklar?
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri