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1800 gün prim ile emekli olmak için bu şartları taşımanız gerekiyor

1800 gün prim ile hakkı tanınan vatandaşlar var. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Devlet kimi vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemiş ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermiştir. Bu haklarda Kanunu'nda belirlenmiştir. Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

  • SGK
  • 06.03.2020 09:29
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:38
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1800 gün prim ile erken emekli olma müjdesi!

Erken emeklilik ile ilgili araştırmalar çalışan vatandaşlarımız tarafından her gün arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. 1800 gün prim hakkı ile emekli olma şansınız bulunuyor. 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışanların bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekir. Detaylar takvim.com.tr'de

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