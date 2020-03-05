1800 gün prim ile emekli olmak için bu şartları taşımanız gerekiyor

Erken emeklilik ile ilgili araştırmalar çalışan vatandaşlarımız tarafından her gün arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. 1800 gün prim hakkı ile emekli olma şansınız bulunuyor. 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışanların bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekir. Detaylar takvim.com.tr'de

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