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Milyonlarca çalışan dikkat: Yüzde 30 oranında artabilir! nasıl artar? İşte tazminat hesaplama

yla ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. İşten çıkarılan ve işe iade davası açan bir kişi sadece kıdem tazminatı için de mahkemeye başvurdu. İşçi baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerini de kıdem tazminatına eklettirdi. Böylece yüzde 30 daha fazla tazminat almış oldu. Peki, kıdem tazminatı nasıl artar? İşte kıdem tazminatı hesaplama işlemi

  • SGK
  • 05.03.2020 21:26
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 21:26
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Milyonlarca çalışan dikkat! Yüzde 30 oranında artabilir

Kıdem tazminatına dair detaylar milyonlarca çalışanın gündeminde bulunuyor. Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı davada, yerel mahkemenin verdiği kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak ücrete diğer ödemelerin de eklenmesi kararını yerinde buldu.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI AÇILDI

Konya'da medikal sektöründe çalışan N.G'nin avukatı Önder Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin işten çıkartılması üzerine, işe iade ve kıdem tazminatı davası açtıklarını söyledi.

İş davalarında kıdem tazminatı için baz ücretin hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Özer, baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlattı.

"YÜZDE 30 DAHA ARTIYOR"

Dava açtıkları iş mahkemesinden, kıdem tazminatında ek ücretlerin dikkate alınması yönünde talepte bulunduklarının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Mahkeme, bilirkişi raporu neticesinde istediğimiz şekilde karar verdi. Kıdem tazminatında baz ücret hesaplanması kararı çıktı, bu şekilde hesaplandı. Diğer belirlenen alacakların hepsi eklendiğinde tavan ücreti aşacak bir rakam çıkıyor. İşçinin alacağı kıdem tazminatı yüzde 30 daha da artıyor. İşveren vekili mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Daire, yerel mahkemenin kararını aynen onadı. Bu artık bütün dosyalar için emsal karar teşkil edecektir. İstinaf mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı hesaplanmasında baz alınacak ücretin, diğer yan ödemelerin de eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiğine karar verdi. Bu, işçi lehine bir karar."

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