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Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Cazip teklifler tek tek sunuldu! yatacak?

Emekli yatacak? Mart ayının ilk günlerinden itibaren emeklilerin gündeminde 'promosyon ödemeleri' bulunuyor. Milyonlarca emeklinin bu kapsamda arama motorlarında promosyon hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. Maaşlarını 3 yıl belirli bir bankada alma taahhüdü verecek olan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunuluyor. Peki, promosyon ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte ödemelere dair merak edilen tüm detaylar ve bilgiler

  • SGK
  • 06.03.2020 16:07
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 16:07
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Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Ödemeler ne zaman?

Emekli promosyon ücretleri yaklaşık 13 milyon emekli tarafından araştırılıyor. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Emekliler bu kapsamda kendilerine sunulan promosyon tekliflerini öğrenmek istiyor. Promosyonda bankalar tarafından sunulan taban ve tavan ücretleri belli oldu. SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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