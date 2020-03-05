Bankada parası olan milyonları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankalar bilindiği gibi havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu bağlamda kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin fazla olması başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine neden olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi. Alınan bilgiye göre; bazı ücret, komisyon ve masrafların oranlarının düşürülmesi, birleştirilmesi, bazılarının da tamamen kaldırılması amaçlanıyor.

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