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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 09:15
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    • 06.03.2020 09:15
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    13 milyon emekli için güzel haber! SSK ve Bağkur emeklileri şikayet etti! Hükümet anında harekete geçti...

    ların milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için aldığı ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, , fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu anlamda SSK SGK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir. Son olarak 2014'te yapılan değişikle alınabilecek ücret sayısı 20 kaleme indirilmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durdurulmuştu. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Artan şikayetler üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti.

    Emekli şikayet etti! Hükümet anında harekete geçti...

    Bankada parası olan milyonları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankalar bilindiği gibi havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu bağlamda kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin fazla olması başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine neden olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi. Alınan bilgiye göre; bazı ücret, komisyon ve masrafların oranlarının düşürülmesi, birleştirilmesi, bazılarının da tamamen kaldırılması amaçlanıyor.

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