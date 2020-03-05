Emekli tavan taban promosyon ücretleri... İş Bankası , Vakıfbank...

Promosyon ücretleri emekliler için oldukça önemlidir. Milyonlarca emekli için ek geçim kaynağıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma sonrası emeklilerin 2020-2023 döneminde alacağı promosyon miktarlarına , emeklilerin maaşlarına göre alacağı promosyona yer verildi. Ziraat Bankası için açıklama geldi.
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İŞ BANKASI - HALKBANK - VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası henüz promosyon için resmi açıklama yapmadı. Ancak 3 bankanın da 2017 yılında olduğu gibi Ziraat Bankası 'nın verdiği promosyon kadar ödeme yapması bekleniyor.
SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yaptığı açıklamada emekli promosyon ödemeleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
- 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,
- 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL
- 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.
Peki sizce bu promosyon miktarı uygun mu? Aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.
Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen 'promosyon' uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda 'taban'ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.
TEB
TEB, emeklilere 1000 TL 'ye kadar promosyon veriyor. Bir emekli arkadaşını gelene, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere yapılacak ek ödemelerle promosyon miktarı 2 bin 500 TL 'ye kadar çıkabilecek. TEB'den yapılan açıklamada yakınlarını tavsiyeyle TEB Emekli Bankacılığı'na katan müşterilere kişi başı 150 TL toplamda 1500 TL'yi bulan ödeme yapılacağı, emeklilerin maaş taşıma işlemleriyle birlikte referans yöntemini de kullanmaları halinde 2 bin 500 lirayı bulan promosyondan faydalanabileceği bildirildi.
TEB'den yapılan açıklamada kampanyanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağına yer verildi.
Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.
Emekliler, maaş taahhüdü verdikleri zaman kendilerini yönlendiren TEB müşterisinin ad-soyad/cep telefonu bilgisini söylemesi gerekmektedir.
Emekli maaşını taşımak isteyen müşterilerimiz ile emekli arkadaşını tavsiye eden müşterilerimizin tanımları aynı tarihlerde yapılmalıdır.
Başvurudan farklı tarihlerde yapılan yönlendirme bildirimi geçerli olmayacaktır.
Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir.
Yönlendirme ödülüne hak kazanmak için, yönlendirilen emeklinin 36 ay maaş taahhüdü vermesi ve nakit maaş promosyon koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir.
Hali hazırda TEB'de geçerli veya iptal statüde emekli taahhüdü olan emekliler kapsam dışıdır.
Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.
Aksi taktirde ödül ödemesi gerçekleşmeyecektir.
TEB çalışanı, kampanyadan yararlanamaz.
TEB kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.
Yönlendiren ve yönlendirilen müşteriler yukarıda belirtilen hususları bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
İNG BANK
İng Bank tarafından yapılan açıklamada Emeklilere 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon müjdesi verildi.
Açıklamada başvuruların başladığına yer verildi. Duyuru şu şekilde:
"Maaşını ING'den alan emekliler, 1 Mart 2020 itibarıyla ilk kez Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.250 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor!
Emekli maaşını taşıyanlara, her vade için %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye'deki 50.000'den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz."
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