Emekli tavan taban promosyon ücretleri... İş Bankası , Vakıfbank...

TEB

TEB, emeklilere 1000 TL 'ye kadar promosyon veriyor. Bir emekli arkadaşını gelene, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere yapılacak ek ödemelerle promosyon miktarı 2 bin 500 TL 'ye kadar çıkabilecek. TEB'den yapılan açıklamada yakınlarını tavsiyeyle TEB Emekli Bankacılığı'na katan müşterilere kişi başı 150 TL toplamda 1500 TL'yi bulan ödeme yapılacağı, emeklilerin maaş taşıma işlemleriyle birlikte referans yöntemini de kullanmaları halinde 2 bin 500 lirayı bulan promosyondan faydalanabileceği bildirildi.

TEB'den yapılan açıklamada kampanyanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağına yer verildi.

Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Emekliler, maaş taahhüdü verdikleri zaman kendilerini yönlendiren TEB müşterisinin ad-soyad/cep telefonu bilgisini söylemesi gerekmektedir.

Emekli maaşını taşımak isteyen müşterilerimiz ile emekli arkadaşını tavsiye eden müşterilerimizin tanımları aynı tarihlerde yapılmalıdır.

Başvurudan farklı tarihlerde yapılan yönlendirme bildirimi geçerli olmayacaktır.

Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir.

Yönlendirme ödülüne hak kazanmak için, yönlendirilen emeklinin 36 ay maaş taahhüdü vermesi ve nakit maaş promosyon koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir.

Hali hazırda TEB'de geçerli veya iptal statüde emekli taahhüdü olan emekliler kapsam dışıdır.

Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

Aksi taktirde ödül ödemesi gerçekleşmeyecektir.

TEB çalışanı, kampanyadan yararlanamaz.

TEB kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Yönlendiren ve yönlendirilen müşteriler yukarıda belirtilen hususları bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İNG BANK

İng Bank tarafından yapılan açıklamada Emeklilere 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon müjdesi verildi.

Açıklamada başvuruların başladığına yer verildi. Duyuru şu şekilde:

"Maaşını ING'den alan emekliler, 1 Mart 2020 itibarıyla ilk kez Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.250 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor!

Emekli maaşını taşıyanlara, her vade için %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye'deki 50.000'den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz."