Emeklilikte Yaşa Takılanlar 20 yıl sonra ilk kez sorunun çözülmesi için somut adımlar görmeye başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası olmuştu. Bu bağlamda EYT gelişmeleri Google'da çok sık araştırılan bir konu. SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Peki EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ