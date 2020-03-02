3 Mart EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili vekiller, istişare toplantılarının ikincisini gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

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