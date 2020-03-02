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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 10:28
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    • 15.03.2020 15:58
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    'liler için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunuldu

    3 Mart ... Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılma meselesi uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. bir milletvekili, 'a EYT'lilerle ilgili sıkıntıları dile getirerek, yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunmuştu.

    EYT'liler için yeni bir sistem! Başkan Erdoğan'a önerildi

    3 Mart EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili vekiller, istişare toplantılarının ikincisini gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

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