SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emeklinin dikkat etmesi gereken bir içeriz sunuyoruz. Bu bağlamda üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylığa bağlanıyor. Emeklilik için 7200 prim günü ile yaş şartı var. Bazı istisnalarda 3600 gün ile erken emeklilik söz konusu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir Meclis yasası gerekirken, prim açığı olanlar için farklı formüller var. Bunların başında da borçlanma ve yıpranma hakları geliyor. e-Devlet üzerinden erken emeklilik başvurusu yapılabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte erken emeklilik ile ilgili o bilgiler...

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