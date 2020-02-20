Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2020 09:11
    ABONE OL

    li çalışana ek ve 463 TL jest var mı? Bakan açıkladı! - oldu?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında yaptığı açıklamalarında 75 lira jest yapacaklarını ifade etmişti. Bunun ardından asgari ücretlilere 463 TL 3 ayda bir ikramiye verilmesi gündeme geldi. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor. Bu konuda bir kanun teklifi verilmiş ancak ve 'den ret oyu almıştı. 2020 yılında asgari ücret mı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bu ay itibari ile ile yatırılmaya başlandı

    Asgari ücrete jest açıklaması! İşçilere ikramiye verilecek

    Asgari ücrete 463 TL ikramiye var mı? Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret jest detayları neler? 2020 asgari ücret son durum milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 463 TL ikramiye verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Daha önce yapılan açıklamada 75 lira jest yapıldığı belirtilmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi bağlamında yerini bulacağını ifade ediyorlar. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Asgari ücretli çalışana ek zam ve 463 TL jest var mı? Bakan açıkladı! 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı kaç TL oldu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri