Asgari ücrete 463 TL ikramiye var mı? Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret jest detayları neler? 2020 asgari ücret son durum milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 463 TL ikramiye verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Daha önce yapılan açıklamada 75 lira jest yapıldığı belirtilmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi bağlamında yerini bulacağını ifade ediyorlar. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ