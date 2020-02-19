SGK, SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni hak müjdesi geldi. Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi. Bu anlamda yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Ayrıca internetten silah satışı yasaklanacak. Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinde taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek.

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