Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerinin promosyon için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yeni promosyon teklifleri için Mart ayı bekleyiş başladı. Peki, SSK SGK emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

AKBANK

450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...