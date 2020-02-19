Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2020 21:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2020 21:34
    ABONE OL

    İsteyene ek fırsat isteyene ödeme! SSK SGK ne kadar olacak? 1.500 TL önerisi...

    Milyonlarca emekli vatandaşın promosyon için heyecanlı bekleyişi başladı. Emekliler Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Güncel promosyon tekliflerini inceleyen milyonlarca vatandaş bir yandan da SSK SGK ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunacağı tahmin edilirken taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

    SSK SGK emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak?

    Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerinin promosyon için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yeni promosyon teklifleri için Mart ayı bekleyiş başladı. Peki, SSK SGK emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar

    GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

    AKBANK

    450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

    FİBABANKA

    Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

    Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İsteyene ek fırsat isteyene ödeme! SSK SGK emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak? 1.500 TL önerisi...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri