Dışarıdan emekli olmak isteyenlere çok güzel bir haber geldi. Bu anlamda isteğe bağlı sigorta şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Peki, kimler, isteğe bağlı sigortalı olabilir? Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olmadan çalışanlar, başta ev hanımları olmak üzere herhangi bir işte çalışmayanlar, sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalı olup, belirli dönem prim ödeyip, emekliliğe hak kazanabilir.

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