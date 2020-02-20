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Emekli sı çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği sı gelişmeleri takvim.com.tr'de. İntibak yasası ile ilgili çok bu ana kadar çok sayıda içerik hazırladık ve en son gelişmeleri emekli vatandaşlarımız ile paylaştık. Bu anlamda 2020 yılında intibak yasası çıkacak mı? Sorusu konuyla ilgili vatandaşların cevabını en çok merak ettiği soru oldu. Peki, 2020 intibak yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası hakkında son durum nedir? İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

  • SGK
  • 20.02.2020 12:44
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:02
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Emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir?

SGK, SSK ve Bağkur emeklileri gözlerini intibak yasasına dikmiş durumda. Bu bağlamda TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Konuyla ilgili olan vatandaşlar, 2020 intibak yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası hakkında son durum nedir? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Emekli intibak yasası hakkında son gelişmeler…

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