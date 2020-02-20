SGK, SSK ve Bağkur emeklileri gözlerini intibak yasasına dikmiş durumda. Bu bağlamda TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Konuyla ilgili olan vatandaşlar, 2020 intibak yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası hakkında son durum nedir? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Emekli intibak yasası hakkında son gelişmeler…

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