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Artık maaş kesilmeyecek! , ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni hak geldi

, ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni hak müjdesi geldi. Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi. Bu anlamda yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Ayrıca internetten silah satışı yasaklanacak. Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinde taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek.

  • SGK
  • 19.02.2020 16:52
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:58
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Artık maaş kesilmeyecek! Milyonlarca emekliye yeni hak geldi

SGK, SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni haklar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Ayrıca yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. BES'e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, Turizm Bakanlığı ve TSK'ya da sorulacak.

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