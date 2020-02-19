SGK, SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni haklar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Ayrıca yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. BES'e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, Turizm Bakanlığı ve TSK'ya da sorulacak.

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