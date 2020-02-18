Çalışmayan kadınlar yani ev hanımları için emeklilik fırsatı geldi. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, sonrasında ise Aile ve Sosyal Yardımlar bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Ev hanımı sigortasıyla ev hanımları düşük sigorta ödemesi yaparak emekli olabilmektedir. Ev hanımı sigortasına bağlı olabilmek için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; Evde kendi imkanlarınızla yaptığınız süslemeler, el işi eşyaları yapıp satmanız, Aktif olarak esnaflık veya şirket ortaklığı gibi kayıtların bulunmaması, Ziraat odası kaydının bulunmamasıdır. Peki kimler bu haktan yararlanabilir? İşte emekli olma başvuru şartları ve belgeler...

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