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941 liraya emeklilik müjdesi geldi! İşte başvuru şartları... Kimler, isteğe bağlı lı olabilir?

Dışarıdan emekli olmak isteyenlere çok güzel bir haber geldi. Bu anlamda isteğe bağlı şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, 'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Peki, kimler, isteğe bağlı sigortalı olabilir? Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olmadan çalışanlar, başta ev hanımları olmak üzere herhangi bir işte çalışmayanlar, sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalı olup, belirli dönem prim ödeyip, emekliliğe hak kazanabilir.

  • SGK
  • 19.02.2020 16:13
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:59
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941 liraya emeklilik müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Başta ev hanımları olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olmayanların merak ettiği konuların başında; dışarıdan prim ödeyip emekli olup olamayacakları geliyor. Kimileri, 'toplu prim ödeyip, emekli olabilir miyim?' diye soruyor. Geçmişte belirli bir dönem çalışmış ve bundan dolayı da prim ödemiş ama ödediği primler emekliliğine yetmeyenler de dışarıdan prim ödeyip ödeyemeyeceğini merak ediyor. Hepsine açıklık getireyim. Tüm bu soruların cevabı var; o da, isteğe bağlı sigortalılık. Peki kimler, isteğe bağlı sigortalı olabilir? İşte başvuru şartları

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Haberler SGK 941 liraya emeklilik müjdesi geldi! İşte başvuru şartları... Kimler, isteğe bağlı sigortalı olabilir?
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