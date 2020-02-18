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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:45
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    • 19.02.2020 09:45

    Milyonlarca , ve Bağkur emeklisine ek ödeme zammı müjdesi! yapılacak!

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme çalışması gündeme geldi. Emekliler bu çalışma hakkında harekete geçti ve tarafından bir açıklama yapılarak emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesi talep edildi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ek ödeme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ergün açıklamalarında 2006'daki değişiklikle emeklilere ve çalışanlara uygulanan vergi iadesinin kaldırıldığını ifade ederek buna gerekçe olarak, fiş toplanması, zarf doldurulması ve denetimdeki zorluğun gösterildiğini belirtti.

    Her ay maaşa ek ödeme yapılacak! Milyonlara büyük müjde!

    Her ay maaşa ek ödeme müjdesi milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisini sevindirdi. Bu bağlamda bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapılıyor. Emekli vatandaşlar ödeme oranlarının yükseltilmesini talep ederken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından önemli bir talepte bulunuldu. Buna göre TÜED emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın, yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmektedir.

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    Haberler Ekonomi Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisine ek ödeme zammı müjdesi! Her ay maaşa ek ödeme yapılacak!
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