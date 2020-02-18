Her ay maaşa ek ödeme müjdesi milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisini sevindirdi. Bu bağlamda bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapılıyor. Emekli vatandaşlar ödeme oranlarının yükseltilmesini talep ederken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından önemli bir talepte bulunuldu. Buna göre TÜED emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın, yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmektedir.

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