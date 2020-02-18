Emeklilik ile ilgili müjdeli haberleri bekleyenlere sevindiren haber geldi. Erken emeklilik konusunda sevindirici gelişme. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar ve 10 sene prim ödemiş olanlar için erken emeklilik fırsatı iddiası vatandaşları heyecanlandırdı. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

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