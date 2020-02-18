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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:49
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    • 19.02.2020 09:49

    ne kadar maaş alırım? Dikkat emekli olmuş olabilirsiniz! ?

    Emeklilik hayali kuran vatandaşlar ne zaman emekli olabilirim ve emeklilik maaşım ne kadar olur sorularının cevaplarını arıyor. Emeklilik hesaplama robotu üzerinden elde edilen sonuçlar vatandaşların girdiği veriler doğrultusunda oluşturulduğundan emeklilik için gereken şartlar resmi kayıtlar üzerinden hesaplanıyor. Emekli aylığı hesaplaması esnasında değerlendirmeye alınan bilgiler şunlardır: Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigorta için ödenen prim gün sayısı değerlendirmeye alınır. Kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları süre, emekli maaşını doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Sigorta başlangıcının yapıldığı ilk tarihe göre, kişilerin emekli maaşlarının ne kadar olacağı belirlenmektedir.

    Dikkat edin emekli olmuş olabilirsiniz!

    Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları oldukça merak ediliyor. Devlet bu soruların cevaplarını vatandaşa sunmak için, SGK resmi internet sitesinde " Ne Zaman Emekli Olurum?" "uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" uygulamalar ile vatandaşa emeklilik yaşını ve emekli olduğunda hak ettiği maaşı hesaplamak için olanak sağlıyor. Emeklilik hesaplama robotu üzerinden elde edilen sonuçlar vatandaşların girdiği veriler doğrultusunda oluşturulduğundan emeklilik için gereken şartlar resmi kayıtlar üzerinden hesaplanıyor. Bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor.

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