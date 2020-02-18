Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları oldukça merak ediliyor. Devlet bu soruların cevaplarını vatandaşa sunmak için, SGK resmi internet sitesinde " Ne Zaman Emekli Olurum?" "uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" uygulamalar ile vatandaşa emeklilik yaşını ve emekli olduğunda hak ettiği maaşı hesaplamak için olanak sağlıyor. Emeklilik hesaplama robotu üzerinden elde edilen sonuçlar vatandaşların girdiği veriler doğrultusunda oluşturulduğundan emeklilik için gereken şartlar resmi kayıtlar üzerinden hesaplanıyor. Bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ