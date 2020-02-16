Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yani milyonlar için mini ekonomi paketi yolda. Bu bağlamda önümüzdeki hafta Meclise sunulması beklenen yeni yasa teklifi oldukça merak ediliyor. Yasa kabul edilirse asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Ayrıca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor.

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