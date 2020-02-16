Milyonlarca çalışan ve emekli olmak isteyenlere güzel haberlerimiz var. Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Yaştan emeklilik, gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir hak. Burada şartlar ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişse de, 3 bin 600 gün primle emekli olmak mümkün. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun ardından hangi sistemle emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüleceği büyük merak konusu olmuştu. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak? İşte detaylar.

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