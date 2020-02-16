Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2020 09:32

    'yi beklemenize hiç gerek yok! ! Bu grupta yer alıyorsanız eğer...

    Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük amacı erken emekli olabilmektir. Bilindiği gibi yasası gündeme gelmişti fakat henüz net bir şey çıkmadı. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı yetmeyen kişilerin neler yapabileceği ve emeklilik için prim günü az olan kişilerin yararlanabileceği yaştan emeklilik üzerinde duracağız. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır.

    Bugün emekli olabilirsiniz! EYT'yi beklemenize gerek yok!

    Milyonlarca çalışan ve emekli olmak isteyenlere güzel haberlerimiz var. Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Yaştan emeklilik, gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir hak. Burada şartlar ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişse de, 3 bin 600 gün primle emekli olmak mümkün. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun ardından hangi sistemle emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüleceği büyük merak konusu olmuştu. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak? İşte detaylar.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi EYT'yi beklemenize hiç gerek yok! Bugün emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız eğer...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri