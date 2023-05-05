-
Recep Böber
Adalet Partisi
Konya
-
Tahir Akyürek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Ahmet İzgi
Anavatan Partisi
Konya
-
Osman Seçgin
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Barış Bektaş
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Abdil Şen
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Reşat Behçet
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Ayşe Özer
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hasan Şaban Sert
Hasan Şaban Sert
Konya
-
Ünal Karaman
İyi Parti
Konya
-
Ömer Özdoğan
Memleket Partisi
Konya
-
Ahmet Kara
Millet Partisi
Konya
-
Mustafa Kalaycı
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Hatice Keskin
Sol Parti
Konya
-
Bilal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Zehra Filiz Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Kazım Koçer
Vatan Partisi
Konya
-
Ali Yüksel
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Mulla Şimşek
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Mehmet Alagöz
Zafer Partisi
Konya
-
Ali Kaya
Adalet Partisi
Konya
-
Orhan Erdem
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Halil İbrahim Hızırata
Anavatan Partisi
Konya
-
İsmail İnlidere
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Hasan Ekici
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Muhammet Demir
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Mehmet Ünver
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Fahrettin Yokuş
İyi Parti
Konya
-
Ersin Candan
Memleket Partisi
Konya
-
Mevladen Gönüllü
Mevladen Gönüllü
Konya
-
Mehmet Ali Küçükgüzel
Millet Partisi
Konya
-
Konur Alp Koçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Fuat Remzi Marangoz
Sol Parti
Konya
-
Pınar Babir
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Adem Macar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Yusuf Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Eylem Göksu Yıldırım
Vatan Partisi
Konya
-
Adnan Acar
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Emine Duymaz
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Hüseyin Özgöz
Adalet Partisi
Konya
-
Selman Özboyacı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Mustafa Malas
Anavatan Partisi
Konya
-
Seyit Özcan
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Gençosman Killik
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Merih Keskes
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Huriye Tekin
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hasan Fehmi Bıyık
Hasan Fehmi Bıyık
Konya
-
Selin Tozoğlu
İyi Parti
Konya
-
Mahmut Elihayrat
Memleket Partisi
Konya
-
Ahmet Şahap
Millet Partisi
Konya
-
Celil Çalış
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Saffet Uğur
Sol Parti
Konya
-
İbrahim Altınpınar
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Gülser Han
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Damla Nur Çarmızol
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Halis Levent Başeğmez
Vatan Partisi
Konya
-
Mevlüt Koç
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Esma Köker
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ömer Faruk Erdoğan
Zafer Partisi
Konya
-
Emine Çetintaş
Adalet Partisi
Konya
-
Meryem Göka
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Atabey Hüseyin Açıkgöz
Anavatan Partisi
Konya
-
Doğan Satı
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Ömer Ünal
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Ahmet Akkuş
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Gürsel Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
İbrahim İniş
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Osman Fedai
İyi Parti
Konya
-
Ömer Süle
Memleket Partisi
Konya
-
Muharrem Yakın
Millet Partisi
Konya
-
Güzide Çipan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Aydın Uz
Sol Parti
Konya
-
Bilge Kaan Özdal
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Cüneyt Ağar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Lütfi Dilek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Fatma Gözdenur Mercan
Vatan Partisi
Konya
-
Mustafa Özerdem
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Ahmet Recai Ersoy
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Yüksel Kızılkan
Yüksel Kızılkan
Konya
-
Songül Çetin
Zafer Partisi
Konya
-
Gamze Büşra Doğan
Adalet Partisi
Konya
-
Abdullah Ağralı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Erdem Öney
Anavatan Partisi
Konya
-
Halil İbrahim Söğüt
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Halil Ercan
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Özlem Demirkol
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Hasan Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Ahmet Öztürk
İyi Parti
Konya
-
Mehmet Koçer
Memleket Partisi
Konya
-
Orhan Polat
Millet Partisi
Konya
-
Hüseyin Kavas
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Fevziye Eroğlu
Sol Parti
Konya
-
Yunus Koca
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Onur Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
İsacan Arslanhan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Ali Uslu
Vatan Partisi
Konya
-
Temel Peker
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Fatma Yıldız
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Hakan Dülger
Zafer Partisi
Konya
-
Mehmet Baykan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Mustafa Çetin
Anavatan Partisi
Konya
-
Hacer Atasağun
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Kamil Bülbül Okuyucu
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Seyit Ahmet Kurnaz
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Emine Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Yaşar Yaman
İyi Parti
Konya
-
Ahmet Onur Tekin
Memleket Partisi
Konya
-
Yakup Altıntop
Millet Partisi
Konya
-
Bilal Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Mestan Ökten
Sol Parti
Konya
-
Muhammed Enes Akuğur
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Ecem Oktay
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Mehmet Avcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Fahrettin Küçük
Vatan Partisi
Konya
-
Hatice İnlidere
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Rojvan Uludağ
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Remzi Arı
Zafer Partisi
Konya
-
Ahmet Alparslan
Adalet Partisi
Konya
-
Ziya Altunyaldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Selim Mutlu
Anavatan Partisi
Konya
-
Alper Kutsal Köz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Galip Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Nimet Demir
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Serap Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Tolunay Özçelik
İyi Parti
Konya
-
Fatih Sultan Kazanbaş
Memleket Partisi
Konya
-
Emişe Söğüt
Millet Partisi
Konya
-
Mustafa Yağan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Osman Ünlüeroğlugil
Sol Parti
Konya
-
Ayşe Bağlamış
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Atakan Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Cenk Samet Er
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Mustafa Çiğdem
Vatan Partisi
Konya
-
Mehmet Uyan
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Sadiye Keleş
Yeşil Sol Parti
Konya
-
İsmail Özavcu
Zafer Partisi
Konya
-
Ömer Akbay
Adalet Partisi
Konya
-
Latif Selvi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Talha Güneş
Anavatan Partisi
Konya
-
Muhammed Fatih Dağlıoğlugil
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Ayşe Alkım Gökçe
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Cihan Çiçek
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Esra Totan
İyi Parti
Konya
-
Havva Aleyna Demirezen
Memleket Partisi
Konya
-
Mustafa İnce
Millet Partisi
Konya
-
Mehmet Turhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Yalçın Köse
Sol Parti
Konya
-
Züleyha Türksever
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Hüseyin Sucuğ
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Mine Çakır
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Mehmet Ali Öztürk
Vatan Partisi
Konya
-
Mehmet Altuğ
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Erkan Şengül
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Adem Ak
Zafer Partisi
Konya
-
Muharrem Korkmaz
Adalet Partisi
Konya
-
Mustafa Hakan Özer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Tuğba Terken
Anavatan Partisi
Konya
-
Fatih Yakarer
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Mürsel Ayrancı
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Şaziye Karabulut
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Abdullah Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Nuri Ünalan
İyi Parti
Konya
-
Adem Demir
Memleket Partisi
Konya
-
Mehmet Çankaya
Millet Partisi
Konya
-
Yasin Yakar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Osman Nuri Telatar
Sol Parti
Konya
-
Yağmur Tok Al
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Banu Suzan Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Şener Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Nefise Nilgün Bitlisli
Vatan Partisi
Konya
-
Mehmet Kacaroğlu
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Mehmet Ali Kartal
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Kübra Koçak
Zafer Partisi
Konya
-
Akif Demir
Adalet Partisi
Konya
-
Faruk Özçelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Mesut Çağdaş
Anavatan Partisi
Konya
-
Ömeril Faruk Keresteci
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Ezgi Bilge Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Burak Dayankoç
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Birol Alp
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Erhan Gökmen
İyi Parti
Konya
-
İbrahim Doğru
Memleket Partisi
Konya
-
Mustafa Toydemir
Millet Partisi
Konya
-
Salih Akça
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Abdullah Demirel
Sol Parti
Konya
-
Mahi Öznur Bilen
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Çağdaş Übeyit Büyükdalda
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Muhammed Koz
Vatan Partisi
Konya
-
İsmail Topçu
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Mevlüt Taşdemirci
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ahmet Yetkin
Zafer Partisi
Konya
-
Hatice Kübra İnlidere
Adalet Partisi
Konya
-
Burhanettin Sevencan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Emine Turan
Anavatan Partisi
Konya
-
Fatih Mehmet Kuz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Şerife Tunç
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Özgür Kerpiç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Levent Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hasan Hüseyin Hadimli
İyi Parti
Konya
-
Emre Derin
Memleket Partisi
Konya
-
Kemal Kale
Millet Partisi
Konya
-
Songül Gizem Yücel
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Nazmi Gökçeli
Sol Parti
Konya
-
Cenan Şarman Utku
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Cansu Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Refika Polat
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Gürcan Gürsoy
Vatan Partisi
Konya
-
Azat Sarı
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Mehmet Turan Genç
Zafer Partisi
Konya
-
Mahmut Ay
Adalet Partisi
Konya
-
Saadet Armağan Güleç Korumaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Erkan Eskiler
Anavatan Partisi
Konya
-
Yaşar İvriz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Mehmet Pirzade
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Mehmet Şerif Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Ciğer Hun Akdeniz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Mehmet Öncül
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Adnan Ayyıldız
İyi Parti
Konya
-
Uğur Boz
Memleket Partisi
Konya
-
Şakir Tonbalak
Millet Partisi
Konya
-
Ramazan Uyar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Özenç Yıldırım
Sol Parti
Konya
-
Ömer Eryetkin
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Ülfet Kirmit Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Mustafa Baş
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Halil Uludağ
Vatan Partisi
Konya
-
Ömer Ceylan
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Sevim Şakar
Yeşil Sol Parti
Konya
-
İsa Günal
Zafer Partisi
Konya
-
İbrahim Ay
Adalet Partisi
Konya
-
Ercan Uslu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Ahmet Safa Durmuş
Anavatan Partisi
Konya
-
Abdurrahman Çimen
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Dursun Kaplan
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Erol İlci
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Medine Sarıtaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Ahmet Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
İsmail Afşar
İyi Parti
Konya
-
Tolga Berke Taşkın
Memleket Partisi
Konya
-
Metin Şahap
Millet Partisi
Konya
-
Aytekin Mart
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Mehmet Cirit
Sol Parti
Konya
-
Nurcan Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Yeter Yeşim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Fatma Yaren Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Zeynep Koyuncu
Vatan Partisi
Konya
-
Ali Camgöz
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Kenan Maçoğlu
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Miraç Musa Akay
Zafer Partisi
Konya
-
İbrahim Çakmak
Adalet Partisi
Konya
-
Hümeyra Saçkesen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Mülazim Esen
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Rıdvan Şenyurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Mehmet Ali Turhan
Güç Birliği Partisi
Konya
-
İbrahim Çalışkan
İyi Parti
Konya
-
Hülya Betül Topuksuz
Memleket Partisi
Konya
-
Rahim Aktaş
Millet Partisi
Konya
-
Yakup Kocabaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Selim Dönmez
Sol Parti
Konya
-
Serkan Tunç Keçeli
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Ersan Solmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Niyazi Batman
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Münire Tomana
Vatan Partisi
Konya
-
Burak Cihat Dündar
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Kardelen Karaman
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Şahin Günkaya
Zafer Partisi
Konya
-
Alberk Babat
Adalet Partisi
Konya
-
Muhammed Zeren
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya
-
Hasan Hüseyin Kaplan
Anavatan Partisi
Konya
-
Eyüp Şenol
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Tevfik Fikret İvgen
Cumhuriyet Halk Partisi
Konya
-
Furkan Yılmaz
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Irgat Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Konya
-
Anılcem Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Sema Vadi
İyi Parti
Konya
-
Kadir Göz
Memleket Partisi
Konya
-
Gülnaz Küçükgüzel
Millet Partisi
Konya
-
Fatih Toklucu
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Hamit Aydın
Sol Parti
Konya
-
Ayşe Erdoğan
Türkiye İşçi Partisi
Konya
-
Esranur Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Serdar Dikerkol
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Mevlüde Dinçbudak
Vatan Partisi
Konya
-
Feridun Demirci
Yeniden Refah Partisi
Konya
-
Onur Ardık
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ümit Can Demirci
Zafer Partisi
Konya