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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS KOCA

Yunus Koca

Türkiye İşçi Partisi
Yunus Koca
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı